لبنان | خلية عربصاليم تدعو مخالطي مصابين للتواصل معها

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ودعت “كل من خالطهما، إلى التواصل مع الخلية عبر الخطين 71203782 و 71665517، لإبلاغهم بالإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم”.
وشددت على “التزام الأهالي كل الإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإجراءات التعقيم”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.