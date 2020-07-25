لبنان | خلية عربصاليم تدعو مخالطي مصابين للتواصل معها

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ودعت “كل من خالطهما، إلى التواصل مع الخلية عبر الخطين 71203782 و 71665517، لإبلاغهم بالإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم”.

وشددت على “التزام الأهالي كل الإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة القصوى والحفاظ على التباعد الاجتماعي وإجراءات التعقيم”.