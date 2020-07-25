لبنان | المديرية العامة للجمارك: ضبط كميات كبيرة من لحوم الدجاج الفاسد والمنتهية الصلاحية

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وعملا بتعليمات المدير العام للجمارك بدري ضاهر وإشرافه، وبعملية أمنية احترافية، دهمت قوة من شعبة المكافحة البرية – ضابطة جمارك بيروت في المديرية العامة للجمارك، مستودعات تابعة لهذة الشركة، بتاريخ 21/7/2020، حيث تم ضبط كميات ضخمة من لحوم الدجاج الفاسد والمنتهية الصلاحية تفوق 300 طن التي يعاد تصنيعها بأنواع مختلفة مثل البرغر والناغتس وغيرها.
وبعد مراجعة القضاء المختص تم التواصل مع وزارتي الإقتصاد والصحة العامة. وعملا بإشارة القضاء المختص جرى العمل على ختم المستودعات بالشمع الأحمر وضرب الرصاص الجمركي عليها وتوقيف العاملين والموظفين في المستودعات واقتيدوا جميعا الى المركز لاستكمال التحقيقات بإشراف القضاء المختص وكشف كل من يظهره التحقيق مشاركا في هذه الجريمة الكبرى”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.