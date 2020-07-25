لبنان | شرطة طرابلس تلاحق قطاع أشجار في أبي سمراء

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولدى وصول الدورية إلى المحلة، فر الشبان، ليتبين وجود كمية من الأغصان والجذوع المقطعة والمكدسة تمهيدا لنقلها، فصودرت وأودعت مرآب الحجز البلدي. وتكثف دوريات الشرطة عملها في المنطقة لتوقيف الشبان الفارين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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