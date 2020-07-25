لبنان | محفوض: حزب الله يرفض مبادرة بطريرك الراعي لأنها تحرج وضعية الميليشيا‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف:” السيد حسن نصرالله يتموضع في خانة الإنتماء والإرتماء بالحضن الإيراني وبالتالي هو مع الإنحياز الكلي في مواجهة الحياد، وأي حوار مع فريق مسلح لن يجدي بل سيكون تمييعا وتضييعا للقضية اللبنانية وتحديدا لقضية الحياد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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