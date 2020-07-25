لبنان | بلدية المشرف تنفي إصابة أحد الطلاب الجامعيين بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ودعا أبناء البلدة الى “عدم الخوف والقلق، لأن البلدية تتابع هذه القضية عن كثب، وتوليها الاهتمام الكبير، حفاظا على سلامتهم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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