لبنان | بعد وفاته بكورونا… رئيس الجمهورية يمنح وسام الأرز للمهندس الراحل عماد غلمية

منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المهندس اللبناني الراحل عماد غلمية، وسام الارز الوطني من رتبة فارس، تقديراً لِعطاءته في مجال الهندسة والمقاولات التي ساهمت في رفع إسم لبنان.

وأُعلن شقيق الفقيد الذي غدر به وباء “الكورونا” في المملكة العربية السعودية، عن تخصيص منحة جامعية دائمة، بإسم المهندس عماد شوقي غلمية، مخصصة لكلية الهندسة في الجامعة الاميركية في بيروت، وستعطى الى خمسة تلامذة، واحد من كلٍ مِنَ المحافظات اللبنانية الخمس، ليَتِمَ تخليد إسمه.

وكان ممثل الرئيس عون، الدكتور أنطوان شقير، قد شارك عائلة الفقيد قداس الاربعين في كنيسة القيامة – الحازمية مساء أمس الجمعة.