لبنان | بعد وفاته بكورونا… رئيس الجمهورية يمنح وسام الأرز للمهندس الراحل عماد غلمية

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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المهندس اللبناني الراحل عماد غلمية، وسام الارز الوطني من رتبة فارس، تقديراً لِعطاءته في مجال الهندسة والمقاولات التي ساهمت في رفع إسم لبنان.
وأُعلن شقيق الفقيد الذي غدر به وباء “الكورونا” في المملكة العربية السعودية، عن تخصيص منحة جامعية دائمة، بإسم المهندس عماد شوقي غلمية، مخصصة لكلية الهندسة في الجامعة الاميركية في بيروت، وستعطى الى خمسة تلامذة، واحد من كلٍ مِنَ المحافظات اللبنانية الخمس، ليَتِمَ تخليد إسمه.
وكان ممثل الرئيس عون، الدكتور أنطوان شقير، قد شارك عائلة الفقيد قداس الاربعين في كنيسة القيامة – الحازمية مساء أمس الجمعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.