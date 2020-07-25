لبنان | قطع الطريق الدولية عند مفرق الانصار بعلبك

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع اهالي بلدة طفيل الحدودية في السلسلة الشرقية مع سوريا الطريق الدولية عند مفرق الانصار بعلبك احتجاجا على خطف ابن البلدة منصور شاهين منذ اكثر من عشرة ايام من منزله في طفيل وتسليمه الى جهات خارج الحدود وحتى الان لم يعرف مصيره. وناشد الاهالي الاجهزة الأمنية ورئيس الجمهورية واللواء عباس ابراهيم بمساعدتهم وكشف مصيره والإفراج عنه وعودته الى أولاده وعائلته سالما . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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