لبنان | الأمن العام يشرف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه في اطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 24/07/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية. بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع 5.723.229/ خمسة ملايين وسبعماية وثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون ليتراً من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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