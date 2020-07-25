كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكدت اللجنة الفرعية المكلفة إدارة أزمة كورونا “لجنة إدارة الكوارث” في محافظة الشمال، أن: نتائج الفحوص التي اجريت للموظفين الاداريين والمختارين في سرايا طرابلس جاءت جميعها سلبية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لجنة إدارة الكوارث: فحوص ال PCR في سرايا طرابلس سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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