لبنان | بلدية عبا: جميع فحوص الـpcr التي تم إجراءها جاءت نتائجها سلبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعليه لا يوجد أي شخص مصاب في البلدة نتيجة إختلاطه بالأخ الممرض. ودعت المخالطين المباشرين للممرض الى الإلتزام بمتابعة الحجر المنزلي حتى إنتهاء فترة ال 14 يوما . وأما أهالي المخالطين يمكنهم فك الحجر مع الإلتزام بكافة الإجراءات المطلوبة . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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