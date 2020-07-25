لبنان | غرفة إدارة الكوارث: تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوزعت الإصابات بين 119 من المقيمين و28 من الوافدين. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 147 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2527. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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