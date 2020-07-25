لبنان | بلدية فالوغا: سيتم تطبيق الإجراءات بشدة تصدياً لفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وحثت البلدية في بيان ” أبناء وسكان البلدة على “أخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس وعدم التراخي في هذه الفترة الدقيقة”.واكدت أنها “ستطبق بشدة الإجراءات الوقائية اللازمة بما فيها تدابير التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والمعقمات دوما”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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