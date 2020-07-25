لبنان | بعد وفاة امرأة مسنة في البلدة إثر فيروس كورونا… بلدية جعيتا تتحرك

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وتعمد البلدية حاليا على تحضير لائحة باسماء المخالطين الاوائل بالمتوفاة او بعائلتها ليصار الى اجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سلامتهم.

وتمنت البلدية، “من جميع المقربين من الفقيدة الذين سيجرون فحص الـ “PCR”، الحجر لفترة 14 يوما إلى أن تصدر نتيجة الفحوصات الأولى والثانية التي ستجرى لهم”.

وطلبت البلدية من المراكز والمنتجعات السياحية فيها ضرورة اتخاذ اقصى درجات الحماية منعا لتوسع الوباء في البلدة. ووضعت خطين ساخنين لذلك هما : 70 / 410216 و 71 /638444 لتلقي الشكاوى او التبليغ عن مشتبهم بهم او للاستفسار حول الموضوع اعلاه.