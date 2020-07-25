لبنان | لجنة طوارئ القلمون: نتائج جميع فحوص أمس في مستشفى المظلوم جاءت سلبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 147 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2527. وتوزعت الإصابات على الشكل التالي: 119 إصابة من بين المقيمين و28 إصابة من الوافدين. كما تم تسجيل 3 حالات وفاة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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