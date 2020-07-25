كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء الدهم بعد رصد كاميرات مراقبة عدة، اظهرت مطلق النار، وهو من سكان بلدة مجاورة قدم الى المدينة، وقام باطلاق النار وتوارى الى جهة مجهولة مستعملا دراجة نارية جبلية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المخابرات تبحث عن فلسطيني من اصحاب السوابق يشتبه باطلاقه النار على سائق فان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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