لبنان | نقابة الفنانين المحترفين: قرار مرتضى يلزم بتسليم صندوق تعاضد الفنانين الى المجلس المنتخب

وأوضح سعد في بيان أنه “تبعا لحق الرد ومنعا للتضليل الاعلامي ولوضع حد للاخبار الكاذبة، وبعد صدور حكم مجلس شورى الدولة النهائي والمبرم القاضي بابطال كافة قرارات المديرية العامة للتعاونيات لصالح صندوق تعاضد الفنانين، مثبتا شرعية مجلس الادارة برئاسة شكري فاخوري وامين الصندوق فادي صبحي سعد، تبعه قرار وزير الزراعة والثقافة الدكتور عباس مرتضى الذي الزم بتسليم الصندوق فورا من المجلس المؤقت غير الشرعي والباطل الى المجلس المنتخب والشرعي تبعا لابطال قرارات المديرية العامة للتعاونيات، والتي ومع اعضاء المجلس المؤقت غير الشرعي ما زالوا متمنعين ورافضين الانصياع لقرار الوزير”.

اضاف :”وعليه، يعمد بعض اعضاء المجلس المؤقت غير الشرعي، في محاولة للتعمية وللتضليل وللالتفاف على قرار مجلس الشورى النهائي المبرم المنوه عنه، الى اصدار اضاليل وافتراءات في الاعلام لا تمت الى الحقيقة بصلة، سيما بعد صدور الحكم النهائي. لذلك نرجو من وسائل الاعلام المحترمة توخي الدقة واستقاء الحقائق من مصدرها”. مرفقين ربطا القرار النهائي لمجلس الشورى مع قرار الوزير”.