لبنان | عدوان: المشكلة ليست دستورية انما بذهنية استتباع الدولة

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وأضاف، “علينا فتح الأمل مجدداً امام شبابنا وعقلية استتباع الدولة اوصلتنا إلى هنا ولا نستطيع الخروج من النفق من دون آلية”.
ولفت عدوان إلى أن “قضية قانون آلية التعيينات في أولها ولن ننتهي قبل إقرار الآلية”.
وأشار إلى أننا “أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري ونحضّر لقانون يأخذها بعين الاعتبار، وتواصلنا مع الكتل النيابية وأكثريتها متجاوبة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.