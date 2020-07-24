لبنان | أكثر من 10 أطنان من الاسماك الفاسدة في الزلقا

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وعلى الأثر، قال مدير عام وزارة الزراعة خلال مداهمة مستودع الزلقا: “الأسماك منتهية الصلاحية منذ 6 أشهر وهي مستوردة من موريتانيا”.
وأضاف: “سأتواصل مباشرة مع مصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والأسماك دخلت بطريقة قانونية الى لبنان لكن صلاحيتها انتهت منذ شباط وممنوع استهلاكها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.