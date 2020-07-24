لبنان | أكثر من 10 أطنان من الاسماك الفاسدة في الزلقا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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وعلى الأثر، قال مدير عام وزارة الزراعة خلال مداهمة مستودع الزلقا: “الأسماك منتهية الصلاحية منذ 6 أشهر وهي مستوردة من موريتانيا”.

وأضاف: “سأتواصل مباشرة مع مصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والأسماك دخلت بطريقة قانونية الى لبنان لكن صلاحيتها انتهت منذ شباط وممنوع استهلاكها”.