لبنان | “الصحة”: 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوزعت الإصابات على الشكل التالي: 119 إصابة من بين المقيمين و28 إصابة من الوافدين. كما تم تسجيل 3 حالات وفاة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.