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وأوضحت أن “الشرطة ستعمل على اتخاذ كافة اجراءات الحماية، وعدم التهاون بأي شكل من الاشكال وخصوصا منع التجمعات في مجالس العزاء والافراح والتجمعات”.
وإذ أكدت أن “الوضع العام في البلد يتطلب التنبه الكلي”، دعت الجميع الى “وضع الكمامة في الأماكن العامة، وخاصة في المحال التجارية، والتشدد في النظافة الشخصية عبر غسل اليدين بشكل دائم خلال ملامسة اي شيء”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية عكار العتيقة: نتائج الـPcr للاشخاص المحتكين بالعسكريين المصابين كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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