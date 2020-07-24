لبنان | ماذا قال حزب الله في أول تعليق له على حادثة اعتراض طائرة مدنية إيرانية؟

واعتبر أن “ما جرى عمل إرهابي وأمر بالغ الخطورة كان يمكن أن يكون له تداعيات لا يعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها”.

وأشار في بيان إلى أن “قيام الطائرتين الحربيتين الأميركيتين باعتراض طائرة مدنية من بين ركابها مواطنون لبنانيون، يستدعي موقفا دوليا حاسما ضد الولايات المتحدة الأميركية، مع التأكيد أن الولايات المتحدة الأميركية هي قوة إحتلال في الأرض والأجواء السورية”.

وإذ هنأ “جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وخصوصا المواطنين اللبنانيين بالسلامة”، أعرب عن تضامنه مع “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأميركية المتمادية”.

وأعلنت الولايات المتحدة صباح اليوم الجمعة أن مقاتلة أميركية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن حادث من هذا النوع في المنطقة نفسها، مشيرا إلى اعتراض الطائرة من قبل مقاتلة اسرائيلية.

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وكان التلفزيون الايراني الرسمي أعلن عبر موقعه الالكتروني أن “طائرة حربية إسرائيلية اعترضت طائرة ركاب إيرانية كانت تحلّق في الأجواء السورية، في رحلة من طهران إلى بيروت، ما أجبر قائدها على تغيير مسارها لتفادي حصول اصطدام”.

وقالت القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على العمليات الأميركية في الشرق الأوسط إن مقاتلة من نوع “اف-15 كانت تقوم بمهمة جوية روتينية أجرت عملية مراقبة بصرية عادية لطائرة ركاب (تابعة لشركة) ماهان على مسافة آمنة تبلغ حوالى ألف متر عن الطائرة”.

وأضافت: “عندما تعرف قائد الاف-15 على الطائرة على أنها طائرة كاب لماهان اير، ابتعد بأمان عن الطائرة”، مؤكدة أن عملية “الاعتراض المهنية جرت وفق المعايير الدولية”.