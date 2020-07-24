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– وضع الكمامة بصورة دائمة في الأماكن العامة وأثناء التنقل والمحافظة على مسافة آمنة.
– غسل اليدين بشكل دوري وتعقيم المشتريات قبل استعمالها.
– الطلب من أصحاب المؤسسات وضع المعقمات حيث أمكن وإلزام الموظفين والزبائن وضع الكمامات تحت طائلة المسؤولية والحد من الاكتظاظ.
– تجنب التجمعات بما فيها الافراح والأتراح واقتصار المناسبات بالتواصل عبر الهاتف.
– التعاون مع البلدية والقوى الأمنية والصليب الأحمر والدفاع المدني”.
وتمنت البلدية على المواطنين “إبلاغها عن أي مغترب وافد إلى البلدة لمتابعته خلال فترة الحجر الصحي والتبليغ عن الاشتباه بأي شخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية العقيبة: لضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.