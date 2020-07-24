لبنان | بلدية العقيبة: لضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالإجراءات الوقائية

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– وضع الكمامة بصورة دائمة في الأماكن العامة وأثناء التنقل والمحافظة على مسافة آمنة.

– غسل اليدين بشكل دوري وتعقيم المشتريات قبل استعمالها.

– الطلب من أصحاب المؤسسات وضع المعقمات حيث أمكن وإلزام الموظفين والزبائن وضع الكمامات تحت طائلة المسؤولية والحد من الاكتظاظ.

– تجنب التجمعات بما فيها الافراح والأتراح واقتصار المناسبات بالتواصل عبر الهاتف.

– التعاون مع البلدية والقوى الأمنية والصليب الأحمر والدفاع المدني”.

وتمنت البلدية على المواطنين “إبلاغها عن أي مغترب وافد إلى البلدة لمتابعته خلال فترة الحجر الصحي والتبليغ عن الاشتباه بأي شخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا”.