لبنان | “الإشتراكي”: جنبلاط لن يحضر حفل تكريم لأحد المطارنة السابقين من البقاع

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: “يتم ترويج لائحة مدعوين إلى احتفال تكريم لأحد المطارنة السابقين من البقاع، نهار الأحد في 2 آب المقبل في بلدة بطمة الشوف، ويتم وضع اسم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في مقدمة اللائحة.
يهم مفوضية الإعلام أن توضح أن رئيس الحزب لن يحضر، كما أنه من الضروري في هذه المرحلة التي تزداد فيها إصابات فيروس كورونا بشكل كبير، الالتزام بالحد الأقصى بوقف كل المناسبات والتجمعات واللقاءات غير الضرورية. فاقتضى التوضيح”.
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