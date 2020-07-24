لبنان | مستشفى فتوح كسروان الحكومي: للاتصال واخذ المواعيد مسبقا لفحوصات الـ PCR

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والالتزام بالتوجيهات والإرشادات عند دخول المستشفى حرصا على صحة الجميع من موظفين ومرضى، مع الحد من الزيارات والتجمعات والالتزام بوضع الكمامات وغسل اليدين.
وصدر عن إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار بشخص مديرها الدكتور أندريه القزيلي البيان التالي:
“مع ازدياد حالات كورونا في الآونة الأخيرة وحرصا على حسن سير العمل، نتمنى على جميع المواطنين:
“الاتصال بالمستشفى على أحد الأرقام التالية: 09448725 /09448726 في فترة ما قبل الظهر لأخذ المواعيد وتنظيم فحوصات ال PCR وعدم التوجه مباشرة إلى المستشفى نظرا للضغط الكثيف، وانتظار النتائج النهائية التي تصدر بعد 48 ساعة من إجرائها.
-الالتزام بالتوجيهات والإرشادات عند دخول المستشفى حرصا على صحة الجميع من موظفين ومرضى، مع الحد من الزيارات والتجمعات والالتزام بوضع الكمامات وغسل اليدين”.
وشكرت إدارة المستشفى “الأطباء العاملين والطاقم التمريضي والموظفين في المستشفى على جهودهم المبذولة وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة”، راجية “التعاون والتضامن في تطبيق التوجيهات، للحد من خطورة المرحلة واجتيازها بأقل ضرر ممكن”.
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