- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وصدر عن الاجتماع توصيات عدة، منها اعادة اقفال الحانات والنوادي الليلية، النوادي الرايضة والمسابح الداخلية ودورالسينما والمسارح:
“نظراً للواقع الوبائي المستجد والحالات الإيجابية الطارئة وبالتوازي مع عدم الالتزام بعض القطاعات الاقتصادية والسياحية بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المعممة بهذا الخصوص يقتضي العودة إلى المرحلة الرابعة من خطة إعادة فتح القطاعات مع بعض التعديلات.
وسيتم إعادة إقفال بعضها لمدة أسبوع اعتباراً من 27-7-2020 بهدف السيطرة على فيروس كورونا الأمكنة التالية:
– الحانات والنوادي الليلية
– مسابح داخلية
– الحفلات اليومية التي تقام في الشواطئ والمسابح
– الحفلات الفنية والسياحية على مختلف أنواعها
– المسارح وصالات السينما
– مراكز الألعاب الالكترونية للأطفال وملاهي الأطفال
– الصالات الرياضية
– الأسواق العبية
– المناسبات الدينية والاجتماعية (مجالس عزاء، ذكر، عمادة، حفلات…) باستثناء حفلات أعراس على أن يتم التشدد التام بالتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية ونسبة إشغال لا تتعدى الـ50% من القدرة الاستيعابية لأماكن إقامتها على ان لا يتجاوز العدد الإجمالي للحاضرين 50% في الأماكن المغلقة والـ150 في الأماكن الخارجية.
وتكليف الأجهزة المختصة التشدد بما يلي:
– مراكز ألعا التسلية (50% من قدرتها الاستيعابية)
– المطاعم والمقاهي (50% من قدرتها الاستيعابية)”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحانات والملاهي الليلية والمسابح والنوادي الرياضية إلى الإقفال من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.