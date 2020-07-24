لبنان | بلدية صيدا: إعادة تشغيل عدادات وقوف السيارات إعتبارا من 27 تموز الحالي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 04:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وعليه فإن بلدية صيدا تحيط عناية المواطنين الكرام، علما أن تشغيل العدادات وتحصيل رسوم وقوف السيارات سيكون إعتبارا من صباح الإثنين 27 تموز الجاري 2020 بدءا من السوق التجاري وشارع رياض الصلح وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الخامسة ظهرا باستثناء نهار الجمعة الذي يكون فيه الوقوف من دون بدل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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