لبنان | إصابة عناصر الاطفاء بحروق واختناق أثناء إخماد حريق في برج رحال

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 04:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأتى على مساحة شاسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار البرية، وكاد يصل الى المنازل. وسجل في صفوف العناصر عدة إصابات بحروق مختلفة وحالات اختناق استدعت نقلهم الى مستشفيات مدينة صور للمعالجة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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