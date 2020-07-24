لبنان | قتله خنقاً وترك جثّته وسيارته إلى جانب طريق فرعي في جرود ضهر البيدر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ ١٥-٧-٢٠٢٠ ادّعت إحدى المواطنات لدى مخفر المعلّقة في وحدة الدرك الإقليمي، بأن والدها، المدعو أ. ب. (مواليد عام 1972) ترك المنزل بتاريخ ١٤-٧-٢٠٢٠، ولم يَعُد، وقد انقطعت الاتصالات معه.

على الفور، بدأت دوريات مفرزة استقصاء البقاع، ومخفر المعلّقة عمليات البحث والاستقصاء، ونتيجةً للتحرّيات والتنسيق بين القطعتين، تمّ الاشتباه بأحد الأشخاص، وتوقيفه خلال فترة ساعات من الإدعاء، ويُدعى ح. ب. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني) وهو من أصحاب السوابق، إذ كان مسجوناً لفترة 15 عاماً بجرم القتل، وقد خرج منذ 6 أشهر من السجن.

بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر علاقته باختفاء أ. ب المذكور، إلّا أنه، وبعد مواجهته بالأدلة التي تدينه، عاد واعترف بإقدامه على قتل الضحية خنقاً، بهدف السرقة، وبأنه ترك الجثة إلى جانب طريق فرعي في جرود ضهر البيدر.

تمّ العثور على جثّة المغدور وسيارته في المحلة المذكورة”.