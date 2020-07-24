لبنان | اطلاق نار في يونين على خلفية شراء البطيخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 04:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حصل تبادل لاطلاق النار في بلدة يونين بين ع.ص. و ج.م. بسبب إقدام الأخير مع أشخاص آخرين على شراء البطيخ من أرض الاول دون دفع ثمنه. ولم تقع إصابات. ونفذ الجيش بمداهمات في بلدتي يونين ومقنة لاعتقال مطلقي النار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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