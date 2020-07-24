لبنان | بلدية انصارية: رصد أول حالة إيجابية وافدة

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أفادت بلدية أنصارية – الزهراني، في بيان عن رصد أول حالة إيجابية وافدة من بلاد الإغتراب مصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت البلدية عن “مواكبتها للحالة الوافدة منذ لحظة وصولها الى مطار بيروت وتؤكد بأنها لم تجر أي إختلاط وهي الآن في مكان مخصص للحجر الصحي”.

وطلبت البلدية من الاهالي “التشدد والتقيد بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس ومنع الإنتشار”، متمنية “إبلاغ البلدية على الخط الساخن رقم 76494317 عن أي حالة مشتبه فيها أو إختلطت مباشرة أو غير مباشرة مع مصابين بالفيروس”.

وختم البيان:”بالوعي نحفظ بلدتنا و نصون مجتمعنا”.