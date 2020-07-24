لبنان | بلدية حاصبيا: منع التجمع في السرايا الشهابية في عيد الاضحى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 04:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت بلدية حاصبيا قرارا لمناسبة إقتراب عيد الأضحى المبارك، جاء فيه: “حفاظا على الصحة العامة وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وحيث جرت العادة التجمع في ساحة السرايا الشهابية في كل سنة، ونظرا للأوضاع الصحية الراهنة يمنع التجمع وبيع الألعاب في ساحة العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على جميع أهلنا بالخير، راجين من الله عز وجل أن تكون الأيام القادمة أفضل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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