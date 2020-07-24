لبنان | توضيح لمرتضى حول تعيين موظفين مقربين منه في مشاريع مموّلة من منظمات دولية

أصدر المكتب الاعلامي لوزير الزراعة عباس مرتضى البيان الاتي:

“تصر صحيفة نداء الوطن على الاستمرار في فبركة الاخبار المزيفة المتضمنة الزعم بتعيين موظفين مقربين من وزير الزراعة في مشاريع ممولة من منظمات دولية، وعليه يهم مكتب معالي وزير الزراعة ان يوضح التالي:

أولا: إن المشروع الذي تحدثت عنه الصحيفة تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به مع منظمة الفاو منذ عدة أيام وهو لن يبصر النور قبل عدة أشهر، علما انه سبق للمنظمة ان نفت اخبارا مشابهة منذ اسبوعين.

ثانيا: سبق للوزير ان أحال البرامج والمشاريع كافة الممولة من جهات ومنظمات دولية او اقليمية الى هيئة التفتيش المركزي ليبنى على الشيء مقتضاه، ولن تثني حملات الاخبار المدسوسة الوزير عن تعقب ما اخفته وما تخفيه تلك المشاريع حرصا على اموال الجهات المانحة”.