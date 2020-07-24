لبنان | 6 اصابات في عنقون والبلدية قررت الاقفال وعدم الخروج من المنازل

أعلنت بلدية عنقون في قضاء صيدا ثبوت 6 اصابات بفيروس كورونا في البلدة، وقررت اقفال كل المؤسسات والمقاهي والمطاعم، ودعت المواطنين لعدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى والتزام اقصى درجات اجراءات الوقاية اللازمة.

واصدرت البلدية بيانا توجهت فيه الى الأهالي جاء فيه: “بعد صدور نتائج فحوصات الـPCR التي أجريت في البلدية أول من أمس، تبين للأسف وجود 6 اصابات في البلدة، لذلك وحتى حصر الاصابات الموجودة في البلدة تقرر ما يلي:

– اقفال جميع المؤسسات على اختلاف انواعها والمقاهي والمطاعم باستثناء الصيدليات والتعاونيات والملاحم والدجاج والأفران.

– عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.

– التقيد باجراءات السلامة العامة وغسل اليدين وارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة.

– الطلب من جميع المصابين والمخالطين لهم الالتزام بالحجر المنزلي.

– تعقيم الساحات العامة والشوارع والمؤسسات.

– تكلف الشرطة البلدية بتنفيذ هذا القرار تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، آملين التعاون لما فيه مصلحة الجميع”.