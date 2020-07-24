لبنان | غرفة ادارة كوارث عكار: لا اصابات جديدة

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اعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها الصادر اليوم، “ان لا اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجل حالتا شفاء، الامر الذي قلص عدد الحالات الايجابية الى 7 حالات (5 مقيمين، و2 عائدان من السفر) ورفع من عدد حالات الشفاء الى 84 حالة. اما حالات الحجر المنزلي فبلغ عددها: 39 حالة.

واكد التقرير بان عدد الحالات المسجلة منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم استقر على 91 حالة.

وجددت الغرفة نداءاتها المتكررة بضرورة الالتزام والتقيد بالارشادات الصحية وعدم الاختلاط ووضع الاقنعة الواقية، وغسل الايدي وتعقيم كل المشتريات قبل ادخالها الى المنازل، وذلك حرصا على السلامة والصحة العامة، ولمنع تفشي وباء كورونا المستجد.