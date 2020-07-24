لبنان | نهرا نفى اصدار قرار بوقف العمل في مؤسسات الشمال بسبب تفشي الوباء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 04:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اكد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ان الخبر، الذي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المنسوب الى قرار صادر عنه والقاضي بوقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة في الشمال بسبب تفشي فيروس كورونا، عار من الصحة”. وأوضح نهرا انه اصدر أمس قرارين فقط، “الاول بعزل بلدة القلمون والثاني باقفال سرايا طرابلس ابتداء من ليل امس ولغاية صباح الاثنين. لذا اقتضى التصويب”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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