لبنان | لجنة طوارئ القلمون: نتائج فحوصات 258 شخصاً غداً ودعوة لالتزام إجراءات الوقاية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أنهت لجنة طوارئ القلمون بالتعاون مع مستشفى المظلوم وجهاز الطوارئ والاغاثة في الجمعية الطبية الاسلامية اجراء الفحوصات اليوم ل258 شخصا من المخالطين في البلدة على ان تصدر النتائج يوم غد. وتمنت اللجنة من المواطنين الذين اجروا الفحوصات التزام الحجر المنزلي الاحتياطي، كما طلبت من باقي المواطنين التزام باجراءات الوقاية من كمامة وتباعد اجتماعي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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