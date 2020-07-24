لبنان | اجتماع تقني في باريس بين مستشار جمعية المصارف GSA ولازارد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يعقد اجتماع تقني في باريس في هذه الاثناء بين مستشار جمعية المصارف GSA ولازارد، وعلى ضوء نتائج الاجتماع قد يعقد اجتماع بين ممثلين عن جمعية المصارف ووزارة المالية بعد الظهر . وايا تكن نتائج اجتماع باريس، يعقد عصرا لقاء يضم رئيس الحكومة ومندوبين عن جمعية المصارف والوزراء والمستشارين المعنيين بملف التفاوض مع الـimf في السراي الحكومي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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