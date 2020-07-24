كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أجرى فريق طبي تابع لوزارة الصحة، وباشراف رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور جمال عبدو، فحص الPCR لجميع موظفي دائرة النفوس في سرايا طرابلس ومخاتير قضاء طرابلس وجميع الاشخاص الذين تخالطوا مع مختار مصاب بوباء كورونا، وبلغ عددهم اكثر من خمسين شخصا. وأقفلت سرايا طرابلس ابوابها امام مراجعات المواطنين، منذ مساء امس ولغاية صباح الاثنين المقبل، كي تتمكن الفرق الصحية من اجراء الفحوصات اللازمة على الاشخاص المخالطين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اجراء فحص الـ PCR للموظفين في نفوس سرايا طرابلس ومخالطين لمختار مصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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