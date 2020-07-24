كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد وزير الداخلية محمد فهمي على حسابه على “تويتر”: طالعنا المحامي وديع عقل في مقابلة عبر احدى وسائل الاعلام بأنه نصح وزير الداخلية في كيفية معالجة قضية النافعة، وعندما استفسرت قيل لي بأنه كان مجرد تعليق عبر وسائل التواصل.‬ ‫لست بحاجة لنصيحة فلديّ ما يكفي في فريق عملي من الخبراء والاستشاريين القانونيين الذين اثق بشفافيتهم ومناقبيتهم.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فهمي رداً على عقل: ‫لست بحاجة لنصيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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