كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وزارة الاقتصاد والتجارة تداهم مستودعا جديدا يحتوي على دجاج ولحوم فاسدة بالتعاون مع بلدية الزلقا. وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد خلال دهم المستودع انه “عثرنا على العديد من المواد الغذائية بينها لحوم وخضار مجلدة منتهية الصلاحية وننتظر اشارة من القضاء لاقفال المستودع بالشمع الأحمر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الاقتصاد والتجارة تداهم مستودعاً جديداً يحتوي على دجاج ولحوم فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.