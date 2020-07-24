لبنان | محتجون أمام مبنى الأسكوا: لتطبيق القرارات الدولية لاسيما القرار 1559

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعتصم عدد من المحتجين أمام مبنى الاسكوا في ساحة رياض الصلح. وطالب المحتجون، في بيان، بتطبيق القرارات الدولية، معتبرين ان “لبنان حين انعزل عن العالم الحر انهار اقتصاده وأفلست ماليته”. ودعوا الى “تحرير الشرعية اللبنانية من القرار الايراني واسترجاع اقتصادنا الحر وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة، بموجب الدستور اللبناني لا سيما القرار 1559”. وأكدوا “اننا نريد السلام والحياد صونا للكيان اللبناني التاريخي الضامن لجميع مكوناته”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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