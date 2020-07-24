لبنان | الرئيس عون لسفير الاتحاد الأوروبي: عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، وبحث معه في الاوضاع العامة وموقف الاتحاد الاوروبي منها. واكد الرئيس عون لسفير الاتحاد الأوروبي ان “عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان سيساعد في معرفة واقع المال العام”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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