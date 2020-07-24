لبنان | عزل بلدة عين جرفا في قضاء حاصبيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد تسجيل زيادة في حالات كورونا في بلدة عين جرفا – قضاء حاصبيا، اتخذت قائمقامية حاصبيا ولجنة متابعة كورونا في القضاء، وبالتنسيق مع طبابة القضاء الدكتورة ندى حمد، قرارا بعزل بلدة عين جرفا في الوقت الحاضر. وسيتم منع الدخول اليها والخروج منها الا في الحالات الضرورية القصوى، مع التشديد على وضع الكمامة للداخلين وللخارجين، وإتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، على أن تتولى فصيلة قوى الامن الداخلي في حاصبيا تنفيذ التدابير اللازمة للعزل. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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