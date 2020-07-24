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اندلع حريق كبير في الجبل الفاصل بين بلدتي عيون الغزلان، وسفينة القيطع في عكار، وتقوم سيارات الاطفاء التابعة لمركز برقايل في الدفاع المدني، والاهالي، بالعمل على تطويق الحريق بصعوبة كبيرة نتيجة وعورة المنطقة.
وناشد الاهالي، الدفاع المدني ايفاد سيارات اطفاء اضافية، وارسال طوافة للجيش للمساعدة على اهماد النار قبل بلوغها المنازل الموجودة على تماس مع رقعة النار.
وقد ارتفعت السنة اللهب والدخان في فضاء المنطقة، واتى الحريق حتى الان على مساحة واسعة من الاشجار الحرجية والبساتين والاراضي العشبية.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حريق كبير بين بلدتي عيون الغزلان وسفينة القيطع في عكار… والاهالي يناشدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.