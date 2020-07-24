لبنان | وزني بحث وكركي في حلول للديون المتوجبة على الدولة للضمان وآلية تسديدها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استقبل وزير المالية الدكتور غازي وزني المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي للبحث في إيجاد حلول لموضوع الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية للصندوق وللتوصل إلى آلية مناسبة لتسديدها، خاصة في ما يتعلق بالضمان الاختياري. كما التقى الوزير وزني مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم ورئيسة دائرة شؤون النقد والتسليف في المصرف رنا مكي وتمحور الاجتماع حول سير أعمال المفوضية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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