لبنان | مشكلة الاشارات الضوئية في بيروت الى حل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد وزير الداخلية محمد فهمي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “اتفقت مع شركة NEAD S.A.L المولجة صيانة الاشارات الضوئية في مدينة بيروت الكبرى على مباشرة العمل لإصلاح جميع الاشارات في المدينة. أشكرها على حسّها الوطني لصيانتها مجاناً.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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