لبنان | إرجاء فعاليات الأيام الأخيرة من معرض الكتاب في طرابلس

أرجأ رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري، فعاليات معرض الكتاب الـ46 في أيامه الثلاثة الأخيرة في 24 و25 و26 الحالي، إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك وذلك تضامنا مع أهلنا في القلمون ومع عائلات المصابين.

وأشار الفري في بيان إلى أنه “بعد الارتفاع الملحوظ والمخيف في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة، وبخاصة في منطقة الشمال، وتضامنا مع أهلنا في القلمون، واحتراما لشعور عائلات وأصدقاء كل مواطن طرابلسي وشمالي أصيب بهذا الوباء اللعين، نعلن توقف فعاليات معرض الكتاب السادس والاربعين حفاظا على سلامة اهلنا في الشمال، وتجنبا للتجمعات والازدحام وتخوفا من خطورة انتشار الوباء ووصوله الى مرحلة الخطر المجتمعي، على ان تؤجل النشاطات وتواقيع الكتب التي كانت مقررة في الأيام الثلاثة الأخيرة من المعرض الى ما بعد عيد الاضحى المبارك، عسى ان نكون قد تخلصنا من هذه الجائحة الخطيرة، ونناشد اهلنا في طرابلس والشمال اتخاذ كل الاجراءات الوقائية الضرورية لحماية مجتمعما واهلنا”.

من جهة ثانية، أثنى رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد على هذا القرار “المسؤول الذي يدل على التكاتف بين مختلف الهيئات والفاعليات الثقافية مع أهلهم في هذه الظروف الصعبة، وإدراكا منهم على ضرورة إتخاذ كل إجراءات الوقاية للخروج من هذه الأزمة الصحية، وفي مقدمها تجنب التجمعات حيث يأتي تأجيل معرض الكتاب الـ46 تعبيرا وتجسيدا عن التضامن بين شرائح المجتمع حتى الوصول إلى بر الأمان”.