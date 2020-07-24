لبنان | دخول عدد من المحتجين الى وزارة السياحة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دخل عدد من المحتجين الى داخل وزارة السياحة، وطالبوا بمقابلة الوزير رمزي المشرفية. وذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي حصلت مع المحامي الناشط واصف الحركة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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