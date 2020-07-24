لبنان | عزل محطة صيدا الرئيسية بسبب اعمال الصيانة

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اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، عن:

“عزل محطة صيدا الرئيسية الجديدة 220 (ك.ف) اليوم الجمعة الواقع فيه 24/7/2020 من الساعة السابعة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا، وذلك من أجل تنفيذ أعمال صيانة ضرورية في هذه المحطة.

وبالتالي، سينقطع التيار الكهربائي طوال فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من المحطة المذكورة”.