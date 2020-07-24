لبنان | عزل محطة صيدا الرئيسية بسبب اعمال الصيانة

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اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، عن:
“عزل محطة صيدا الرئيسية الجديدة 220 (ك.ف) اليوم الجمعة الواقع فيه 24/7/2020 من الساعة السابعة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا، وذلك من أجل تنفيذ أعمال صيانة ضرورية في هذه المحطة.
وبالتالي، سينقطع التيار الكهربائي طوال فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من المحطة المذكورة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.