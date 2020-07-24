لبنان | الريجي ضبطت مواد تبغية مهربة ومقلدة في بلدات عكارية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ضبط جهاز مكافحة التهريب التابع لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة والمقلدة والتنباك المعسل المهرب، خلال عمليات دهم نفذها في مناطق وادي خالد ومشتى حسن وببنين في محافظة عكار. وتندرج هذه المداهمات ضمن جهود “الريجي” المتواصلة لمكافحة التهريب، وقد بلغت قيمة الغرامات على المخالفين ملايين الليرات اللبنانية، وسطرت محاضر ضبط بهم أودعت القضاء المختص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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